Max Verstappen: "Het wordt sowieso een lastige race"

Max Verstappen weet dat de 2021 United States Grand Prix voor hem sowieso geen 'walk in the park' gaat zijn. De Limburger ziet schuin achter hem Lewis Hamilton starten. Die is eveneens gebrand op het behalen van de overwinning, liet Hamilton na de kwalificatie al weten. Het kon dus nog wel eens een aardige eerste aantal ronden ronde worden, vanavond in Texas.

Max Verstappen vertelt journalisten tijdens een persmoment dat het hoe dan ook een zware race zal worden.

"Het wordt hoe dan ook een lastige race. Ik ben zeer tevreden over de balans van mijn auto, maar Mercedes is en blijft snel. Het komt aan op details. Het wordt heel warm, dus de banden krijgen het zwaar te verduren en dat zal de race ook interessant maken", zo vertelt de man die qua aantal behaalde pole posities nu op gelijke hoogte staat met Gerhard Berger en David Coulthard.