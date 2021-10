Opwinding over nieuw technisch vernuft bij Mercedes: wordt Lewis Hamilton 'doorzakkend' wereldkampioen?

En ineens lijkt er een konijn uit een hoge hoed getoverd. In het F1-wereldje is er plotsklaps grote opwinding over een mogelijk nieuw technisch vernuft dat Mercedes lijkt te hebben ontwikkeld. Op video's van Sky Sports F1 valt te zien dat de W12 op rechte stukken zichtbaar flink naar beneden beweegt ter hoogte van de achterwielophanging. Het team van Mercedes lijkt de rijhoogte te kunnen aanpassen aan de achterkant van de bolide, zo analyseert Anthony Davidson op Sky Sports. De beweging wordt inzichtelijk in onderstaande video die werd gedeeld op het Reddit-account u/mincorbr.

Waartoe het mogelijk nieuwe technische snufje zal leiden is niet bekend. Het bewegen van de achterkant van de W12 roept vooral veel vragen op, bijvoorbeeld over hoe dit systeem überhaupt nu exact werkt. Ook is nog niet duidelijk hoe lang het team hiermee al rijdt op hun bolides. Daarnaast rijst de vraag in hoeverre zo'n bewegend onderdeel toegestaan is binnen het reglement: is dit legaal of niet?

Mercedes lijkt flinke progressie te boeken

Mercedes lijkt de laatste races in ieder geval een behoorlijke stap voorwaarts te hebben gemaakt. Of het te maken heeft met dit mogelijk nieuwe systeem is - opnieuw - een grote vraag.

Innovatief

Mercedes moest eerder dit jaar een groot deel van hun vloer aanpassen. Het team bleek in het verleden overigens vaker behoorlijk inventief te zijn, bijvoorbeeld toen het team ineens op de proppen kwam met het DAS-systeem waar ook gelazer over ontstond.