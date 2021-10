Bottas leert leven met penalty: "Kleiner dan normaal"

In Austin is het weer raak voor Valtteri Bottas. De Fin wisselt van ICE en krijgt een gridstraf van 5 plaatsen. Desalniettemin kende de afzwaaiend Mercedes-coureur wel een succesvolle vrijdag met een snelste tijd in de eerste vrije training en een vierde plek in de tweede training.

Bottas baalt we een beetje van zijn gridstraf. Tegenover Sky Sports geeft hij tekst en uitleg: "Ja, alweer. Onfortuinlijk genoeg moet ik weer een penalty pakken maar hij is wel wat kleiner dan normaal. Vijf plekken maar dus we kunnen alsnog een goede race rijden. Het belangrijkste voor mij was het focussen op de race pace en dat is gelukt."

De vliegende Fin weet dat het nog lang en breed geen kat in het bakkie is: "Er is nog steeds veel werk te doen aan de set-up. Het is niet makkelijk om te besturen. Op sommige plekken voelt het alsof de baan grip heeft verloren. Maar vandaag liet zien dat het close is vooraan. We hebben ons vandaag op de longrun gefocust maar morgen wordt het close."