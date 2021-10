Hamilton nog lang niet zeker van zijn zaak: "Werk aan de winkel vanavond"

Mercedes komt na een dominant weekend in Turkije als de favoriet naar Austin, Texas. Lewis Hamilton wil in Amerika weer wat goed maken in de titelstrijd. Hij kende een redelijk succesvolle vrijdag. De Brit was tweede in de eerste vrije training en derde in de tweede training.

Na afloop van de trainingen verscheen de redelijk tevreden Hamilton voor de camera's van Sky Sports: "Het was een goede dag maar we hebben nog wat werk te doen, jammer genoeg is dat hoe het is. VT1 was een hele goede sessie, we veranderden een paar dingen en ik was niet blij in VT2. Geen slechte pace maar ik denk dat we wat verloren, of zij wonnen wat. Werk aan de winkel vanavond."

Hamilton merkte dat de hobbelige baan hem nog wel eens parten kan gaan spelen: "Ik denk niet dat het de hitte is. Ik denk dat de baan wat ruiger is dan eerst en het is lastig om de banden op temperatuur te krijgen. Er is meer degradatie dan we hadden verwacht."