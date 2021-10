Lewis Hamilton ziet graag een F1 Grand Prix in Zuid-Afrika

De F1 krijgt na races in Austin en Miami mogelijk zelfs nog een derde Grand Prix op Amerikaans bodem. Er zouden nu ook plannen in de maak zijn voor een mogelijke Grand Prix in Las Vegas. Tijdens de donderdagse persmomenten wordt aan Lewis Hamilton gevraagd of hij wellicht suggesties heeft voor nieuwe locaties waar de F1 een Grand Prix zou moeten willen organiseren.

Hamilton antwoordt dat hij graag een F1 Grand Prix zou willen zien in Zuid-Afrika. "Ik denk dat daar veel volgers zijn en het zou geweldig zijn om uit te lichten hoe mooi mijn moederland is."

"Minimaal twee Grands Prix in VS"

Daarnaast meent de snelle Britse coureur dat één Grand Prix in de Verenigde Staten te weinig. "De Grand Prix in de VS is fantastisch. Het is zo'n immens groot land. Ik bedoel te zeggen dat één race hier zeker niet genoeg is", stelt Hamilton.

Hamilton vervolgt: "Om echt aan te haken bij de sportcultuur en om echt de fans hier aan ons te binden moeten wij de mensen echt met ons meenemen op een reis. Daarom denk ik dat je minimaal twee races hier moet organiseren. Er zijn hier (In de VS, red.) zoveel schitterende steden om een Grand Prix te houden. Miami wordt ongelofelijk, zoals Austin dat nu ook al is."

Charles Leclerc is ook bij het persgesprek en hij ondersteunt het idee van Hamilton om de F1 te doen laten terugkeren in Zuid-Afrika.