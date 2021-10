Marko denkt oplossing te hebben: "We hebben het tegengif gevonden!"

In Turkije was Mercedes overduidelijk de te kloppen ploeg. Het kwam als een verrassing voor rivaal Red Bull. Maar de Oostenrijkers geven niet op en hebben dag en nacht gezocht naar een oplossing. Die oplossing is inmiddels gevonden, althans dat beweert teamadviseur Helmut Marko.

Max Verstappen pakte in Turkije dan wel de leiding in het kampioenschap, dat betekende echter niet dat zijn team met kop en schouders boven iedereen uitstak. Mercedes was bloedsnel en dan vooral op de rechte stukken van de baan.

Tegengif

Marko denkt nu een medicijn te hebben gevonden. Tegenover de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung komt hij met uitleg: "We hebben sindsdien veel vergaderingen gehad en ook analyses gemaakt. Theoretisch gezien hebben we het tegengif gevonden. We gaan nu eens kijken hoe dat er in de praktijk uitziet."

Formule

De Oostenrijker heeft geen zin om de hele tijd te kijken naar concurrent Mercedes. Hij is er duidelijk over: "Dat kunnen we ook niet. We hebben twee overwinningen en vier podiumplaatsen nodig. Dat moet de formule zijn voor de wereldtitel."