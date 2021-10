Wolff voelt positieve vibe binnen team: "Het helpt ons in het wk"

Teambaas Toto Wolff blikt met een positief gevoel vooruit op de volgende Grand Prix in Amerika. Na een zege in Rusland en Turkije is de stemming binnen het team opperbest en zijn ze klaar voor een nieuwe strijd met titelrivaal Red Bull Racing.

"Het was bemoedigend om te zien dat het goede momentum aanhield", zei Toto op de officiële website van het team. “We hebben al een tijdje geen opeenvolgende raceoverwinningen behaald, dus natuurlijk is de stemming in de fabrieken goed geweest sinds we terugkwamen uit Istanbul."

De zege in Turkije was in twee opzichten extra feestelijk. Ten eerste scoorde Mercedes sinds 1997 de 200ste victorie, eerst als motorpartner en daarna als volwaardig F1-team, en scoorde Valtteri zijn eerste zege in 2021.

"Dit is een opmerkelijke prestatie en is het bewijs van de passie en het harde werk van iedereen. Istanbul was een dominante prestatie van Valtteri in lastige omstandigheden. Een foutloze rit van hem en hij had vanaf het begin de controle over de race."

De recentelijk behaalde resultaten is voor de gehele renstal en Bottas een flinke oppepper in de strijd om de wereldtitels, aldus Wolff. "Het is een geweldige boost voor hem en het team op weg naar het laatste deel van het seizoen en het helpt ons om onze voorsprong in het constructeursklassement uit te breiden."

Dit seizoen is een ware thriller en de uitkomst van elke race is onvoorspelbaar. Wolff kijkt daaron reikhalzend uit naar de Grand Prix in Austin. “Dit seizoen heeft zoveel wendingen gehad, dus we zijn klaar om te anticiperen op wat er dit weekend op ons pad komt in Texas. Het Circuit of the Americas is een leuk circuit voor de coureurs. Er zijn een aantal echt snelle en vloeiende bochten, plus enkele technische secties en goede inhaalmogelijkheden. Het heeft een beetje van alles en is een geweldige baan om te racen, dus ik weet zeker dat we klaar zijn voor een vermakelijke Grand Prix."