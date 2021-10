Geen groene Aston Martins in 2022? "Hebben het gehad over hoeveel van de auto deze kleur wordt"

Dit seizoen keerde de historische naam van Aston Martin weer terug op de grid. Met die comeback kwam ook de racekleur British Racing Green weer terug in de Formule 1. Maar de iconische kleurstelling lijkt op televisie wel heel erg veel op bijvoorbeeld die van Mercedes.

Teambaas Otmar Szafnauer is zich bewust van het overkomen op tv. Bij het team denken ze er dan ook over na. In gesprek met Motorsport.com spreekt Szafnauer zich uit: "Ik denk dat we moeten kijken hoe we de kleur er meer uit kunnen laten springen op TV, zonder dat we het groen verliezen. Ik weet niet of we dat kunnen doen maar we proberen het."

Het is dan ook nog maar de vraag of de Astons volgend seizoen nog wel overwegend groen zijn. Szafnauer heeft daarover het volgende te zeggen: "We hadden een vergadering met het senior team management en we hebben gepraat over de verf voor volgend jaar. Over hoeveel we de auto volgend jaar in deze kleur gaan verven. Gewicht is ook belangrijk. We moeten er zoveel mogelijk gewicht uithalen als we kunnen. Dus daar werken we nu aan."