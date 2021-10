Mazepin maakt COTA-debuut: "Moet eerst een rondje lopen voor ik aannames kan doen"

De Amerikaanse Grand Prix keert aankomend weer terug en dat betekent ook dat veel coureurs voor het eerst voet aan wal zetten op COTA. Door de pandemie hebben de debutanten van vorig en dit jaar hier nog nooit gereden. Dat kan voor een groot verschil zorgen maar dat neemt niet weg dat iedereen zijn best gaat doen.

Nikita Mazepin rijdt voor de tweede keer een thuisrace. Dit maal niet zijn eigen thuiswedstrijd maar die van zijn Amerikaanse team Haas. Hij heeft nog nooit gereden in Austin maar dat mag de pret niet drukken. Op de teamsite kijkt hij vooruit: "Het is een heel interessante plek. Het is een coole baan waar ik nog nooit heb gereden dus ik kijk er naar uit. Het is een baan die om een ritme vraagt dus hopelijk vind ik dat snel."

Aangezien de Rus hier nog nooit heeft gereden moet hij vergelijkingen trekken om te weten wat hij kan verwachten. Mazepin: "Ik kijk het meeste uit naar de hoge snelheidsbochten in de eerste sector, ik denk dat ze nogal tricky zijn. Bocht 1 doet mij denken aan bocht 3 in Oostenrijk maar ik moet eerst maar een rondje lopen voor ik aannames kan doen."