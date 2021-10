Wolff ziet voordeel in zegereeks: "Laatste zeven jaar zijn wij referentiepunt geweest"

De strijd tussen Red Bull Racing en Mercedes is een enorm fel historisch duel. Mercedes is de afgelopen jaren steeds meer gewend geraakt aan het vechten om de titel. Voor Red Bull is dit al weer wat jaartjes geleden, acht om precies te zijn. Het betekent niet dat het duel versuft.

Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet dit als een enorm voordeel. In gesprek met Sky Sports licht hij dit toe: "De laatste zeven jaar zijn wij het referentiepunt geweest. Dit jaar is het een stuk lastiger en iedereen weet waarom. Tegelijkertijd genieten wij van deze strijd en die strijd vechten wij met een soort gemak uit. Dat is een soort voordeel voor ons in deze huidige situatie. Bovendien hebben we twee sterke coureurs."

De machtige Wolff weet de status van zijn team, ze zijn niet de under Duitse dog: "Het is de Formule 1, het is een sport en geen politiek. Na die zeven jaar hebben we niets meer te bewijzen. We hebben records neergezet en willen die natuurlijk aanscherpen. Maar we blijven ambitieus en hebben een hekel aan verliezen. Maar we kunnen daar net zo goed van genieten want we hebben de beste baan die er is."