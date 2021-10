Ricciardo mag gewonnen weddenschap in de praktijk brengen op COTA

Aan het begin van dit seizoen sloot Daniel Ricciardo een ambitieuze weddenschap af met zijn McLaren-baas Zak Brown. Brown is eigenaar van de droomauto van Ricciardo: de 1984 NASCAR van Dale Earnhardt. Ricciardo mocht in die bolide gaan rijden als hij op het podium zou eindigen.

Het sprookje is inmiddels bekend. In Monza wist Ricciardo zijn oranje-bolide naar de overwinning te sturen vlak voor teamgenootje Lando Norris. De vreugde was enorm en Ricciardo won zijn weddenschap met Brown. De Australiër mag nu de NASCAR van zijn idool over het circuit jagen.

You saw that right.



Dale Earnhardt Sr's 1984 Wrangler Chevrolet Monte Carlo will be driven by @DanielRicciardo at @COTA next week. 🇺🇸🙌#USGP pic.twitter.com/kXrIaiI2ci — McLaren (@McLarenF1) October 15, 2021

Dit gaat echter niet lang meer duren. Aankomende weekend is het in Austin al zover. Ricciardo mag op COTA enkele demoruns rijden voorafgaand de Grand Prix. Hiermee gaat de heimelijke wens van Ricciardo in vervulling. Het zal hem vast een boost geven om nog meer te gaan presteren.