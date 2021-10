Mercedes schroeft motoren niet op: ''Er is niets veranderd''

Boze tongen beweren dat Mercedes sinds de zomerstop meer vermogen heeft gevonden in hun hybrid V6-turbo, maar een engineer van het Duitse team ontkracht deze bewering. "Er is niets veranderd aan de kalibratie van de motoren", stelt Mercedes.



Naast de claim dat Mercedes meer pk's genereert, wordt er ook getwijfeld aan de betrouwbaarheid. De vraagtekens hierover komen niet uit de lucht vallen. Valtteri Bottas heeft namelijk al twee extra motoren in zijn pool zitten, terwijl Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix in Turkije zijn verbrandingsmotor moest vervangen. Mercedes ontkent echter dat het één met het ander te maken heeft.