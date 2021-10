Precies 22 jaar geleden: Spanning en controverse in Maleisië

17 oktober 1999, precies 22 jaar geleden, was de eerste Grand Prix op het Sepang International Circuit in Maleisië. De vuurdoop was er één om direct door een gouden ringetje te halen. De wedstrijd was vooraf, tijdens en na afloop vol met spanning en controverse.



Schumacher keert terug na beenbreuk

Michael Schumacher vocht in 1999 om de titel tegen zijn rivaal Mika Hakkinen. Dat werd tot een halt geroepen nadat de meervoudig kampioen zijn been brak na een heftige crash op Silverstone.

De titel leek hierdoor voor het oprapen voor Hakkinen, maar de teamgenoot van Schumacher bij Ferrari, Eddie Irvine, werd onverwacht een geduchte tegenstander van de Fin. Bij de voorlaatste wedstrijd in Maleisië stond Hakkinen nog maar twee puntjes voor op de Noord-Ier.

Ferrari-baas Luca di Montezemolo wilde alles op alles inzetten om de rijderstitel na 20 jaar terug te halen naar Maranello. De Italiaan smeekte Schumacher om weer achter het stuur te kruipen in de laatste twee Grand Prix'. De Duitser stemde toe en beloofde de Scuderia te steunen in de jacht naar de titels.

Schumacher speelt met concurrentie

Hoewel Schumacher sinds zijn beenbreuk weinig kilometers had gemaakt in de Ferrari-bolide, was daar weinig van te zien tijdens de kwalificatie en race. Op de zaterdag verpulverde de kampioen van 1994 en 1995 het hele veld. De eerste achtervolger, teamgenoot Irvine, volgde pas op een seconde.

In de Grand Prix op de zondag dicteerde Schumacher de wedstrijd van begin tot eind en zorgde ervoor dat Irvine de overwinning pakte en daarmee kostbare punten in de titelrace.

Schumacher hield tijdens de snikhete wedstrijd in Sepang Hakkinen continu op. De McLaren-coureur werd derde en moest hierdoor de koppositie weggeven. Het verschil was nu vier punten in het voordeel van Irvine.



Van de hemel naar de hel

In het Ferrari-kamp heerste na afloop van de wedstrijd een jubelstemming, maar dat werd bruut verstoord door de wedstrijdleiding.

De stewards diskwalificeerde beide Ferrari's vanwege illegale bargeboards. Deze vleugels aan de zijkant van de wagen, die zorgen dat de luchstroom rondom de wagen beter wordt geleid, waren 1 centimeter (!) te kort. Ferrari kwam van de hemel in de hel terecht. Door deze diskwalificatie van Ferrari werd Hakkinen automatisch wereldkampioen. Het knotsgekke seizoen van 1999 eindigde in een anti-climax.

Ferrari tekende logischerwijs beroep aan tegen deze straf. Het hof van de FIA draaide de sanctie terug, waardoor er alsnog een spannende finalerace was op Suzuka in Japan.

Hakkinen moest daar winnen om voor de tweede maal op rij kampioen te worden. De Fin bezweek niet onder de druk van beide Ferrari-coureurs en won het kampioenschap. De constructeurstitel ging - mede dankzij de hulp van Schumacher - naar Italië.



De race in Sepang was niet de eerste officiéle race in Maleisië. In 1962 werd toen - wat nu Singapore is - een Formule 1-race gehouden op het Thomson Road Circuit.