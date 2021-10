Szafnauer steunt bandenkeuze van Vettel: "Keuze van de coureurs"

Het was een heel opvallend moment vorige week: Sebastian Vettel wisselde in de Turkse nattigheid doodleuk naar slicks. Het was een compleet verkeerde inschatting van de Aston Martin-coureur en hij kwam na een rondje ijsballet weer terug voor een nieuw setje inters.

Zijn teambaas Otmar Szafnauer neemt het op voor de keuze van zijn stercoureur. In gesprek met Motorsport.com gaat hij in op het moment: "Hij wilde de gok wagen, wij zeiden geen nee. Seb zei over de radio dat hij de mediums eronder wilde en we spraken hem niet tegen. We deden wat hij zei. Het gebeurde vrij snel dus we hebben niet veel discussie gevoerd."

Bij Aston Martin mogen de coureurs dan ook zelf beslissen wat ze doen in natte omstandigheden zoals vorige week in Turkije. Szafnauer: "Met dit soort opdrogende omstandigheden is het de keuze van de coureurs. We gaan daar gewoon mee door. Als hij zegt dat het kan, wie ben ik dan om daar tegenin te gaan? Maar ik denk dat het niet normaal was, het was een ander soort nat hier."