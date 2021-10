Video: Norris brengt jongetje naar school

Dat coureurs soms een klusje voor een sponsor moeten doen is inmiddels wel duidelijk. McLaren-coureur Lando Norris mag nu voor een van de sponsoren van het team chauffeur spelen. De Brit mag naar het huis van een jochie rijden om hem naar school te brengen.

Vanzelfsprekend is de taxi van dienst een glimmende bolide uit de stal van McLaren. De knul had waarschijnlijk de dag van zijn leven toen hij in gezelschap van Norris het schoolplein op kwam rijden. Overigens had de knul nog een moeilijke vraag voor Norris.