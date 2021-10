McLaren blijft tegen overvolle kalender: "We zijn voorstander van 20 races"

Het heeft er alle schijn van dat het aankomende Formule 1-seizoen heel erg druk gaat worden. Het lijkt erop dat er 23 races aankomen, zes daarvan volgens het sprintkwalificatie-format en meerdere triple-headers. De plannen zijn leuk voor de fans maar niet voor de teams.

Veel teambazen hebben zich al uitgelaten over de naderende kalender. Een aantal van hen is van mening dat men niet zo moet zeuren. AlphaTauri-teambaas Tost is daar bijvoorbeeld heel duidelijk in. Andere vrezen voor overbelasting van hun werknemers.

McLaren-baas Andreas Seidl is een van de grootste criticasters van de kalender. Tegenover Motorsport-Total spreekt hij weer zijn zorgen uit: "Het is geen verrassing dat er weer triple-headers komen. We hebben begrepen dat er een transitieproces moet komen voordat er op lange termijn een andere kalender komt. Maar dat heeft fundamenteel niets verandert aan onze mening. We zijn voorstander van een kalender met twintig races."