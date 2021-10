Brawn geniet: "Kijken niet langer naar wedstrijden waarvan we al weten wie er wint"

Het zijn prachtige tijden voor Formule 1-fans. Bijna elke wedstrijd dit jaar is een waar spektakelstuk met veel strijd en tactiek. Daarnaast vechten Lewis Hamilton en Max Verstappen ook nog eens een verhit duel uit om de wereldtitel, daar genieten de vele fans en kenners ook van.

Ook Ross Brawn zit elk raceweekend op het puntje van zijn stoel. De Formule 1-bons ziet een significante verandering ten opzichte van andere jaren. In zijn column op de site van de sport legt hij dat uit: "We kijken niet langer naar wedstrijden waar je van te voren al van weet wie er gaat winnen. In Turkije was het hetzelfde, het was een fascinerende, boeiende race."

Brawn ziet dat het circus er anders uit begint te zien dan in de jaren dat hij aan de pitmuur zat. Hij ziet daarbij een rol weggelegd voor de nieuwe regels: "Ik twijfel er niet aan dat het budgetplafond en de doorgevoerde reglementswijzingen een positieve invloed hebben op hoe spannend en intens het seizoen is."