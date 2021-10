Norris ambitieus: "Wil wereldkampioen worden met McLaren"

Lando Norris beleeft een zeer succesvol seizoen. De jonge Brit laat vaak mooie dingen zien in zijn McLaren en staat inmiddels vierde in het wereldkampioenschap. Norris heeft dan ook voor zichzelf helemaal duidelijk gemaakt wat zijn grote doel is.

In gesprek met het Duitse Motorsport-total.com kijkt Norris naar de toekomst. Hij is heel duidelijk: "Ik wil wereldkampioen worden met McLaren. Ik weet alleen niet wanneer die mogelijkheid zich gaat voordoen." De jonge Brit is dus realistisch maar het is wel een feit dat McLaren langzamerhand is opgekrabbeld na enkele waardeloze seizoenen.

De Britse ster in wording weet dat zijn team een stap moet gaan zetten om echt mee te kunnen doen. Norris: "Er zijn gewoon een aantal dingen die we nog niet beheersen vergeleken met Mercedes en Red Bull. We hebben nog niet alle ingrediënten op de juiste plek om de titel te kunnen pakken. We hebben bijvoorbeeld nog steeds een goede windtunnel nodig. Dat is waarom we een betere kans hebben in 2023 of 2024."