Horner gaat niet mee in zorgen: "Je kan zeggen dat dit het sterkste Mercedes-circuit was"

Het was overduidelijk dat Mercedes veel sneller ging in Turkije dan de concurrentie. Toch wist Red Bull allebei de wagens op het podium te krijgen in Istanbul. Achter winnaar Bottas scoorden Verstappen en Perez de maximale punten en teambaas Christian Horner haalt er positieve dingen uit.

Iedereen roept immers dat ze zich zorgen maken over de achterstand van Red Bull, toch wisten ze op Istanbul Park weer de leiding te pakken in de WK-stand. Verstappen staat nu weer voor Hamilton en dat is mede te danken aan het prima werk van zijn teamgenoot Perez.

Vrijdag

Teambaas Horner is dan ook goed tevreden met het afgelopen weekend. Tegenover Crash.net laat hij weten in zijn nopjes te zijn: "Ik denk dat we die punten moeten pakken die we zowel bij de coureurs als de constructeurs hebben behaald. Het engineering team heeft top werk geleverd vrijdagnacht aangezien we een beetje buiten het window zaten toen."

Positieve dag

Het was dan ook een goede prestatie van Red Bull om in Mercedes-territorium een hele bak punten te pakken. Horner: "Je kan zeggen dat dit het sterkste circuit voor Mercedes is geweest tot nu toe dit seizoen. Dus als je twee auto's op het podium hebt en de leiding in het coureurskampioenschap weer hebt overgenomen, dan kan je spreken van een positieve dag."