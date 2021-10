Coulthard ziet Hamilton kraken: "Het zijn veel kleine incidenten"

Voor het eerst sinds jaren kent de Formule 1 weer een echte titelstrijd. Lewis Hamilton wordt dit jaar uitgedaagd door Max Verstappen. De ervaren Brit lijkt soms echter te bezwijken onder de druk. Het is een opvallend gegeven aangezien Hamilton al vaak genoeg om de prijzen heeft geduelleerd.

Ook oud-coureur David Coulthard ziet dat Hamilton foutjes maakt. Bij het Britse Channel 4 spreekt de Schot zich uit: "Hij heeft een opvallende hoeveelheid kleine incidenten gehad waar hij mee weg is gekomen. Of het nou het in de grindbak belanden in Imola was en recent nog het raken van pitmuur in Rusland waar hij minimale schade opliep."

Volgens Coulthard is het heel erg opvallend dat Hamilton allerlei kleine dingetjes verkwanseld. "Dat is het opmerkelijke, je ziet hem geen grote steken laten vallen maar het zijn veel kleine incidenten. Het laat wel zien dat hij onder druk staat."