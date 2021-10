Is Red Bull stiekem aan het testen? Team houdt filmdag in Turkije

Red Bull Racing is als enige team niet direct uit Turkije vertrokken. De Oostenrijkse renstal besloot een filmdagje in te plannen en dat betekent dat ze met de huidige RB16B mogen rijden. Elk team mag immers 2 keer per jaar zo'n dag inplannen.

Vaak zie je teams een filmdag inplannen voordat het seizoen is begonnen. Ze mogen dan 100 kilometer rijden en meestal gebruikt men het als een soort shakedown. Red Bull stuurt nu Alexander Albon Istanbul Park op en de mogelijkheid bestaat dat ze iets aan het uittesten zijn.

Back in 💙 for a filming day with @alex_albon at Istanbul Park ✌️ pic.twitter.com/n5LcSnui18 — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) October 12, 2021

Een filmdag mag ook alleen worden ingezet op een Europees circuit. Turkije ligt op het randje van het Europese continent en dus kan Red Bull lekker testen. Data verzamelen is heel lastig aangezien de teams bij zo'n filmdag moeten rijden op speciale banden van Pirelli.