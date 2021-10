Albon snapt geen snars van Gasly-straf: "Wat moest hij anders doen?"

De stewards hadden zondag hun handen vol in de openingsfase van de race. Ze gaven zowel Pierre Gasly als Fernando Alonso een vijf seconden straf voor acties in de openingsronde. Er was vooral veel te doen om de straf van Gasly, veel kenners zijn namelijk van mening dat hij er niets aan kon doen.

Ook Alexander Albon vindt de straf voor Gasly werkelijk belachelijk. Na afloop van de race analyseerde hij op het YouTube-kanaal van de sport de straf. Albon: "Het is een ongeschreven regel in de Formule 1. In de eerste bocht of de eerste ronde benaderen de stewards de situatie verstandig volgens een 'let them race'-benadering."

Gasly tikte Alonso in de rondte en de Fransman gaf gelijk aan dat hij nergens heen kon. Aan de andere kant reed namelijk Sergio Perez. Albon kan zich vinden in de mening van Gasly: "Pierre gaf hem ruimte. Het werd duidelijk gesandwiched, zoals hij ook over de radio riep. Ik weet niet wat de stewards dachten wat Pierre anders moest doen."