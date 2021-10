Webber weet wie hij als wereldkampioen wil zien: "Max verdient eerste titel"

Red Bull Racing en Mercedes waren het hele seizoen aan elkaar gewaagd. Maar in Turkije leek het erop dat de Duitse bolides ineens significant sneller waren dan die van Perez en Verstappen. Het is de vraag waar dit door komt en of dit een voordeel gaat zijn voor Lewis Hamilton in de titelstrijd.

Ook oud-coureur Mark Webber heeft het waargenomen. De Australiër was te gast in de F1 Nation Podcast en deelt zijn bevindingen met de buitenwereld: "Het was interessant. Ik denk dat Red Bull als het gaat om performance ,in de regen en als het droog is, moet reageren op de huidige pace van Mercedes. Met deze nieuwe motoren die Mercedes gebruikt, of iets van aero, of wat er ook aan de hand is."

Oud-Red Bull coureur Webber heeft wel een uitgesproken favoriet als het gaat om de wereldtitel. De Australiër heeft namelijk een heel simpel antwoord als het aankomt op Verstappen of Hamilton. Hij spreekt zich uit: "Ik denk dat Max zijn eerste wereldtitel grondig verdient. Het is al te lang geleden."