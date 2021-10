Hamilton reageert op Instagram: "Ik ben niet kwaad op het team"

Lewis Hamilton beleefde gister in Turkije niet zijn meest toffe race uit zijn carrière. De late bandenwissel kwam de Brit duur te staan en de sfeer op de boordradio was daarna niet bepaald een gezellig babbeltje. Een dag later komt Hamilton weer met een reactie.

Op zijn Instagram-pagina plaatst de Brit een statement. Opvallend genoeg steekt hij daar een hand in eigen boezem: "Ik wilde het riskeren en door gaan tot het einde. Maar het was mijn call om buiten te blijven en het werkte niet. Uiteindelijk maakten we de pitstop en dat was het meest veilige om te doen."

Ook haalt Hamilton in zijn post even wat geruchten onderuit. Hij spreekt zich uit: "Het is niet waar dat ik kwaad ben op mijn team. Als team werken we hard om de best mogelijke strategie te bedenken maar als de race vordert moet je snel beslissen en er zijn zoveel factoren die de hele tijd veranderen. Gisteren namen we het risico om buiten te blijven in de hoop dat het droog werd, dat deed het niet."