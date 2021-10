Esteban Ocon rijdt zonder pitstop naar tiende plaats: "Had geen rondje langer moeten duren"

Esteban Ocon maakte geen pitstop tijdens de Turkse Grand Prix. "Het was listig, ik denk dat ik dat punt wel zou verloren als ik nog een paar bochten langer had moeten zien uit te houden. Een ronde langer had zeker geleid tot een lekke band, dus het was riskante gok, maar vandaag pakte het goed voor ons uit."

Hakken over de sloot

Terwijl Alpine zowel op vrijdag als zaterdag sterk voor de dag kwam en constant in de top tien mee kwam, blijkt er zondagmiddag weinig te zijn geoogst van die sterke vorm. Als de zwart-wit geblokte vlag wordt gezwaaid komt Ocon met hakken over de sloot aan de finish voor het laatste punt. Het team scoort zondagmiddag slechts één WK-puntje met de tiende plek van de Fransman.

Gedoe en tijdstraf

Fernando Alonso blijft puntloos nadat hij in de eerste bocht van de baan werd getikt. Kort daarna gaat Alonso zelf in de fout als hij Mick Schumacher van de baan tikt tijdens een achterhoedegevecht. Voor het vergrijp werd de Spaanse racelegende bestraft met een tijdstraf van vijf seconden. Het was dezelfde straf die ook Pierre Gasly kreeg nadat hij Alonso raakte in de eerste bocht.

Leren

Volgens Ocon zal er door hem en zijn collega's nu worden gezocht naar antwoord op de vraag hoe het - ondanks een veelbelovende start - alsnog mis ging voor het team dit weekend.