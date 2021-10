Gasly verklaart 'korte armpjes'-boordradio

Het was één van de vreemdste radioberichten op de vrijdag. Pierre Gasly liet paniekerig weten dat zijn armen te kort waren. Een nogal bizarre boodschap die voor veel vraagtekens zorgde. Achteraf bleek het ,gelukkig voor Gasly, niet zo te zijn dat zijn armen waren gekrompen.

Na de twee trainingen van gisteren verscheen de AlphaTauri-coureur voor de camera's van F1 TV: "Het was gewoon een balansprobleem. Ik was niet blij met de balans met een hele hoop onderstuur en het was gewoon een manier om het over te brengen."

De balansproblemen waren veel voorkomend op de vrijdag. Gasly ging het dan ook nog eventjes met het team bespreken: "Op het moment moeten we alles even analyseren. De balans is zeker een limiterende factor. Ik denk dat het niet alleen voor ons zo is, we moeten het verbeteren en sneller zijn." Dat lukte aardig voor de Fransman aangezien hij de snelste was in de derde training.