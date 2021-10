Regenbuien verwacht boven Intercity Istanbul Park op zaterdag en zondag

Terwijl op vrijdag de zon nog te zien is op het Intercity Istanbul Park en vooral de wind opsteekt, wordt verwacht dat het weer op zaterdag en zondag om zal slaan. Regenbuien worden verwacht tijdens de komende dagen.

Vooral zaterdagochtend worden regenbuien voorspeld boven het circuit, en dus zal de derde vrije training wellicht op een natte baan verreden worden. De kans op regen is zaterdag 77 procent en de wind kan snelheden bereiken tot 25 kilometer per uur.

Na een natte ochtend kan het ook zaterdagmiddag blijven regenen. Als de weersvoorspellers dus gelijk krijgen dan zou de kwalificatie mogelijk op een natte baan gereden worden. Op racedag is er vooral veel bewolking waarbij vooral in de ochtend buien worden verwacht. De wind kan dan ook opsteken tot zo'n 30 kilometer per uur, zo wordt voorspeld door de diverse weersites.