Gelekte cijfers: Norris verdient aardig wat met livestreamen

Het is bekend dat Lando Norris naast het racen zich ook graag bezighoudt met andere hobby's. De jonge McLaren-coureur is dol op gamen en deelde zijn digitale avonturen dan ook regelmatig op livestream-platform Twitch. Tijdens het seizoen is de Brit minder vaak live te bewonderen maar dat neemt niet weg dat het een aardige bij verdienste is.

Afgelopen week was er namelijk een grote hack bij het platform dat eigendom van Amazon is. De inkomsten uit betaalde Twitch-abonnementen van alle streamers liggen namelijk op straat. Dat betekent dat ook van Norris is te zien is hoeveel hij heeft binnen geharkt. Volgens de cijfers zou hij tussen augustus 2019 en nu namelijk 278.522 pond hebben verdiend.

Het is een leuke bijvangst voor Norris maar als Formule 1-coureur verdiend hij natuurlijk meer. Norris zou dit jaar bij McLaren een jaarsalaris van zo ongeveer 9 miljoen dollar opstrijken. Daarmee valt hij overigens net in de top tien van beste verdienende Formule 1-coureurs.