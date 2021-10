Hamilton weet nog niets van nieuwe motor: "Op dit moment nog motor 2 en 3"

In Turkije vervolgen Max Verstappen en Lewis Hamilton hun inmiddels legendarische titelstrijd. Verstappen wisselde in Rusland al naar zijn vierde motor en kreeg een gridstraf. Men verwacht dat de kans groot is dat Hamilton in Turkije ook een motorstraf zal ondergaan.

Bij de gebruikelijke persconferentie op donderdag werd de Britse Mercedes-coureur er vanzelfsprekend naar gevraagd. Hamilton bleef echter mysterieus: "Op dit moment rijd ik echter nog met motor twee en drie. Het ziet er niet naar uit dat ik een nieuwe motor moet gaan gebruiken. Maar dat kan natuurlijk altijd veranderen."

Hamilton heeft in ieder geval wel genoeg afleiding om niet elke dag bezig te zijn met de titelstrijd. Zo is hij regelmatig te zien bij mode-dingetjes. Hij sprak erover op de persconferentie: "Ik ben blij dat ik af en toe even uit de sport weg kan zijn. De intensiteit van dit seizoen is voor iedereen moeilijk. Dus om even een andere uitlaatklep te hebben en op iets anders te kunnen focussen helpt om de druk van de ketel te halen."