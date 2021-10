Mercedes dolt Red Bull over speciale livery

Het is niemand ontgaan dat Red Bull Racing dit weekend met een speciale Honda-livery zal rondrijden. Ook concurrent Mercedes heeft inmiddels wel door dat de auto's een garage verder er dit weekend iets anders uitzien. Maar bij Mercedes worden ze nog steeds gillend wakker van hun ervaringen met speciale livery's.

In 2019 besloot de Duitse renstal om in Duitsland met een iets andere kleurstelling te gaan rijden. Mercedes bestond in Hockenheim precies 125 jaar en vierde dat met een witte retro livery. Het weekend verliep rampzalig en gaat de boeken in als één van de slechtste races ooit van Mercedes.

🤍 special livery? We tried that once. 🙃 pic.twitter.com/YwQ2B3rk1Y — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 6, 2021

Het social media team van Mercedes speelt nu in op de speciale livery van hun concurrent. Op Twitter plaats het Duitse team een veelzeggend bericht met een knipoog. Bij een aantal foto's van de ploeterende retro-Mercedes zet het team de volgende tekst: "Speciale livery? Dat hebben we een keertje geprobeerd."