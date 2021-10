Horner blij met Honda-livery: "Hopelijk fans belonen met overwinning in historische kleuren"

Dit weekend rijdt Red Bull Racing rond met een speciale livery ter eren aan motorleverancier Honda. Eigenlijk zou dit weekend de Japanse Grand Prix plaatsvinden maar COVID gooit roet in het eten en men racet in Turkije in plaats van Japan. Maar dat mag de pret niet drukken, de livery is er.

Max Verstappen en Sergio Perez rijden dit weekend niet rond in het paarsblauw maar in het wit. De livery is gebaseerd op de Honda RA 272 waar Richie Ginther in 1965 in Mexico de eerste Formule 1-race voor Honda won. Het is een soort afscheidscadeau van Red Bull aan Honda.

Horner

In een persbericht spreekt teambaas Christian Horner zich uit: "We keken er allemaal naar uit om Honda's Japanse fans een kans te geven om onze succesvolle relatie met Honda te vieren, thuis op Suzuka. De race is slachtoffer geworden van de pandemie maar we konden het weekend niet aan onze neus voorbij laten gaan zonder een eer te bewijzen aan Honda en de fans door een beetje historie naar Istanbul te brengen."

Something's looking a little different... ありがとう @HondaRacingF1 🤍 pic.twitter.com/44GUwHHvrl — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) October 6, 2021

Horner is wel te spreken over de historische kleurstelling van zijn wagens. Hij hoopt dan ook op nieuw succes: "De gekozen livery van onze auto is een hommage aan Honda's opmerkelijke F1-avontuur en hopelijk kunnen we onze fans op een nieuwe overwinning in deze historische kleuren belonen."