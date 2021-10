Speciale Honda Livery voor Red Bull in Turkije

Na dit seizoen neemt Red Bull Racing afscheid van motorleverancier Honda. Samen met de Japanners wist Red Bull de afgelopen jaren een redelijke hoeveelheid succes te boeken. Dit jaar zijn ze zelfs in gevecht om de wereldtitel, het zou een afscheid in stijl zijn voor Honda.

Op Twitter komt Red Bull nu met een mysterieuze aankondiging over iets van een afscheid van Honda. De korte video bevat alleen het woord 'arigato', wat bedankt betekent. Verder is te zien dat het gebruikelijke paars/blauw is ingeruild voor wit met rode accenten, de kleuren van Honda. Het lijkt erop dat het team hint naar een speciale afscheidslivery. Later bevestigt Red Bull dit.

Het is niet de eerste speciale livery zijn van het team. Jarenlang reed het team op Silverstone met een livery met allemaal kleine fotootjes van fans erop. Ook bij het afscheid van David Coulthard in 2008 was er een speciale look voor de auto van de Schot.

Something's looking a little different... ありがとう @HondaRacingF1 🤍 pic.twitter.com/44GUwHHvrl — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) October 6, 2021

Het weekend in Turkije komt op de datum waar eerst de Japanse Grand Prix stond, het thuisweekend van Honda. In een andere tweet is duidelijk te zien dat de livery in Turkije compleet anders is dan normaal. Verstappen en Perez zullen in witte Red Bulls rondrijden.