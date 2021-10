'Knoop nieuwe motorregels doorgehakt, deur wagenwijd open voor Audi en Porsche'

Eerder deze week kwam al het nieuws naar buiten dat er voor de Turkse Grand Prix meer duidelijkheid kwam over de nieuwe motorregels. Nu lijkt het erop dat de kogel definitief door de kerk is en zijn er afspraken gemaakt over de motoren die vanaf 2026 in de wagens zullen liggen.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Auto, Motor und Sport zijn er nu daadwerkelijk knopen door gehakt. De MGU-H zal verdwijnen en de Energy Recovery zal alleen nog maar worden gewonnen op de achteras. De nieuwe regels zullen ,zoals eerder gedacht, niet in 2025 ingaan maar in 2026. Dat betekent dat de huidige motoren nog een jaartje langer in gebruik zullen zijn.

Harde eis

De nieuwe regels zorgen ervoor dat de deur naar de Formule 1 wagenwijd openstaat voor Audi en Porsche. Volgens het Duitse medium lijkt het er sterk op dat de twee Volkswagen-Group merken nu echt de sport gaan betreden. De huidige fabrikanten hebben namelijk een eis gesteld aan het verdwijnen van de dure MGU-H. Ze eisen namelijk dat bij het verdwijnen van dit onderdeel de twee nieuwkomers zich voor lange tijd of minstens vijf jaar aan de sport verbinden.

Verleden tijd

De MGU-H lijkt nu dus echt definitief verleden tijd te zijn. Dat zou dus betekenen dat er ook aan de eis van de huidige fabrikanten is voldaan. Porsche en Audi zouden dan net als in het WEC als twee teams in de sport terecht komen. De Volkswagen Group kan dan de kosten spreiden en daar heel erg van profiteren. Overigens hoopt Volkswagen op een iets hogere budget cap terwijl Mercedes dat zo klein mogelijk wil houden.