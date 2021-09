Hamilton prijst persoonlijk assistent: "Had het niet kunnen doen zonder haar"

Lewis Hamilton won de Russische Grand Prix twee weken nadat hij samen met Max Verstappen crashte in Monza. De Britse wereldkampioen klaagde in die periode veelvuldig over een stijve en pijnlijke nek na de klapper. In Sotsji liet hij weten nooit te hebben gewonnen zonder de hulp van zijn persoonlijke assistent Angela Cullen.

Toch had Hamilton de dag na zijn Russische zege nog wat last van zijn nek. In gesprek met Motorsport-total.com gaat hij in op de veelbesproken nekspieren: "Ik werd de volgende ochtend wakker met zeker nog wat pijn aan mijn nek." Ondanks die pijn won hij dus wel.

Hij denkt zelf dat hij nooit had kunnen winnen zonder de hulp van zijn assistent Cullen om zijn nek weer optimaal te krijgen. Hij prijst haar dan ook de hemel in: "Angela heeft er hard aan gewerkt. Ze heeft het fantastisch gedaan de afgelopen twee weken. Ik had het niet kunnen doen zonder haar. Ik was vastbesloten om mijn werk zo goed mogelijk te doen."