Indycar-kampioen in de Formule 1? "Alleen als Chip Ganassi gaat"

Niet alleen werd er dit weekend in de Formule 1 hard gestreden, ook aan de andere kant van de plas was het raak. In Amerika werd de strijd om de Indycar-titel beslist. Tegenwoordig komt het nog zelden voor dat de coureurs vanuit Amerika overstappen naar hier.

Ook kersvers Indycar-kampioen Alex Palou ziet het niet persé zitten. De Spanjaard was ooit actief in Europa maar maakt inmiddels furore aan de andere kant van de wereld. In gesprek met de Spaanse krant Marca ging hij in op zijn toekomstwensen: "Voor mij is het de wens en de droom om nog een titel te winnen hier. Voor meer titels vechten en hier zijn voor vele vele jaren."

Of er dan echt geen overstap naar de koningsklasse van de autosport in zit voor Palou? Hij gooit de deur niet dicht maar heeft wel zo zijn bijzondere voorwaarde: "Als het Chip Ganassi is die naar de Formule 1 gaat ben ik de eerste die overstapt. Als het niet Chip Ganassi wordt is het een lastig verhaal. Ik denk niet dat er een team in de Formule 1 is waar ik kan winnen en ik geniet het meest van winnen."