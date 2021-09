Häkkinen te spreken over Verstappen en Red Bull: "Goed getimede stop"

De Russische Grand Prix van afgelopen weekend was er eentje waar men het over velen jaren nog steeds over zal hebben. De honderdste overwinning van Lewis Hamilton, de bijna voltooide heldentocht van Lando Norris en de naar voren gereden Max Verstappen maakten er een spektakelstuk van.

Vooral de overwinning van Lewis Hamilton was broodnodig. Niet zo zeer voor de sport maar vooral voor de Brit zelf. Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen vindt dit een belangrijke zaak. In zijn column voor Unibet spreekt hij zich uit: "Het is een belangrijke overwinning voor het wereldkampioenschap. Het is Lewis zijn eerste overwinning sinds Silverstone en hij moest wel scoren aangezien zijn rivaal Max Verstappen achteraan startte."

De van motor gewisselde Verstappen reed een puike race en belandde door een juiste pitstop in de regen op het podium. Häkkinen is vol lof over de Nederlander en zijn team Red Bull: "Het was fantastisch om Max als tweede te zien finishen. Voor lange tijd leek het erop dat de Grand Prix bij hem weg dreef. Hij zat vast buiten de top 5 en vond het moeilijk om de gewenste progressie te maken. Toen het begon te regenen was zijn pitstop snel en goed getimed."