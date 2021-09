Leclerc steunt Norris: "Kwestie van tijd voordat hij wint"

Lando Norris was na de Russische Grand Prix compleet gebroken. De jonge Brit vergooide een bijna zekere zege in de plotsklapse regenbuien in Sotsji. De normaal zo enthousiaste Brit verscheen na afloop compleet terneergeslagen voor de camera's. Gelukkig voor Norris krijgt hij veel steun, ook van zijn meelevende collega's.

Charles Leclerc is ervaringsdeskundige op het gebied van het verspillen van een eerste zege. In 2019 was de Monegask dicht bij een briljante zege in Bahrein tot het noodlot toesloeg. De Ferrari-coureur kreeg motorproblemen en viel in de slotfase terug naar de derde plaats. Ook hij was toen finaal gesloopt en kan vanuit die ervaring nu Norris steunen.

In gesprek met Motorsport.com doet Leclerc een aantal opbeurende uitspraken: "Ik kan mij voorstellen hoe hij zich voelt. Hij is waarschijnlijk onderdeel van het beslissingsproces in dergelijke situaties en hij voelt zich mogelijk heel schuldig. Hij is een geweldige coureur, dat heeft hij dit seizoen vaak genoeg laten zien. Hij rijdt een heel erg sterk seizoen en ik weet zeker dat hij hier heel veel van leert. Het is een kwestie van tijd voordat hij zijn eerste race wint. Dus ik denk dat hij zich niet zo moet voelen na zo'n race."

Norris glibberde in de slotfase naar de pits om uiteindelijk toch naar de regenbanden te wisselen en kwam als balende nummer 7 over de finish. Hij kreeg nog wel het extra puntje voor de snelste rondje maar dat zal slechts een doekje voor het bloeden zijn.