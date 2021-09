Seidl ondanks alles toch trots op Norris: "hem bedankt voor dit weekend"

McLaren-teambaas Andreas Seidl mocht even hopen dat zijn team voor de tweede race op rij op het hoogste treetje van het podium mocht staan. Maar Lando Norris werd verrast door de regenval en verloor de race. Desalniettemin was Seidl trots op de prestaties van zijn jonge coureur.

Na de Russische Grand Prix verscheen Seidl voor de camera's van het Sky Sports: "Ik zag hem vlak nadat hij uit de auto was gesprongen, ik heb hem hem bedankt voor alles wat hij dit weekend heeft bereikt. Natuurlijk zijn we teleurgesteld, hij is teleurgesteld maar dat hoort bij de sport."

Het podium lag voor het grijpen maar het mocht niet zo zijn. Norris bleef te lang rondrijden op de gewone banden en wisselde te laat naar de regenbanden. Seidl bespreekt de hartverscheurende situatie: "Achteraf gezien is het altijd makkelijk om te zeggen dat wij iets anders moesten doen of dat hij iets anders moest doen. We kregen het niet voor elkaar. Het was niet de juiste keuze om buiten te blijven."