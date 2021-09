Wolff na historische prestatie Hamilton: "Over aantal jaren realiseren we het ons"

Lewis Hamilton schreef in Rusland maar weer eens geschiedenis. De zevenvoudig wereldkampioen won in Sotsji zijn honderdste Grand Prix. Mercedes-teambaas Toto Wolff was na afloop dan ook vervuld met trots. Vanzelfsprekend was Wolff vol lof over de prestaties van zijn kopman Hamilton.

Wolff besprak de historische middag met de internationale camera's na de race: "Ik denk dat we getuige zijn van een verbazingwekkende carrière, honderd overwinningen! Het is echt mindblowing. Vandaag praten we erover en de aankomende 24 uur is het nog overal op het nieuws. Maar over een aantal jaar realiseren we ons waar we onderdeel van zijn."

Zonder de regenval had Hamilton waarschijnlijk een behoorlijke kluif gehad aan Lando Norris. Wolff realiseert zich dat ook: "Ik denk dat het heel lastig was geworden omdat we moeite hadden met Ricciardo inhalen zelfs met DRS. Norris deed het heel erg goed en het zou heel lastig zijn geworden, wie weet."