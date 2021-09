Sainz over top start: "Ik had een goeie launch"

Carlos Sainz mocht op de eerste startrij starten en reed zelfs aan de leiding van de wedstrijd in de openingsfase. Maar daarna leek hij van het podium te zijn verdwenen in Sotsji. Maar gelukkig voor de Spaanse Ferrari-man was daar de regen en werd hij toch nog derde.

Na de race stond hij voor de microfoon van Damon Hill. Daar keek Sainz eerst naar zijn start: "Ik had een goeie launch en dat was het belangrijkste omdat we niet te veel posities moesten verliezen aan George. Toen kwam ik direct achter Lando terecht en toen kon ik hem lanceren in bocht 2 en dat ging perfect. Maar toen kwam de graining."

De banden waren een cruciaal onderdeel van de wedstrijd van Sainz. Hij vertelt er dan ook uitgelaten over: "We gingen vroeg naar de hard en toen moesten we veel managen. Toen kwam de regen op het slechts mogelijke moment toen mijn banden minder begonnen te gaan. We maakten de stop op het juiste moment en toen lukten het ons ook nog eens op P3 te pakken."