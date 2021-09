Wolff na de kwalificatie: "Eerlijk gezegd geen fouten gemaakt"

De kwalificatie verliep teleurstellend voor de grote favoriet Mercedes. Lewis Hamilton werd slechts vierde en Valtteri Bottas werd zelfs maar zevende. Dat roept veel vragen op en daarom verscheen teambaas Toto Wolff na de sessie voor de camera's.

De Oostenrijkse teambaas denkt dat er eigenlijk maar weinig mis ging: "Ik denk dat we eerlijk gezegd geen fouten hebben gemaakt vandaag. Maar als ik terug kon gaan in de tijd zouden we misschien niet als eerste naar buiten gaan maar een minuutje later. Dit voorspellen en deze consequenties, dat is vooraf glazen bol werk."

Maar de punten worden pas op de zondag verdeeld dus er is eigenlijk nog niets aan de hand voor de Duitse renstal. Wolff weet dit en bespreekt het ook: "Het is onfortuinlijk en dat kost ons P1 en P2 maar dat moeten we omdraaien morgen. Deze dingen krijg je soms tegen je."