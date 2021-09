Sainz verguld met tweede startplaats maar ook teleurgesteld in strategie Ferrari

Carlos Sainz profiteerde met enkele collega's van de chaos bij Mercedes. Het Duitse team riep als laatste haar coureurs binnen voor de slicks waarbij Hamilton bij het inrijden van de pits tegen de muur knalde en als gevolg een nieuwe neus moest wisselen. Hierdoor moest ook Valtteri Bottas kort wachten tot hij zijn banden kon wisselen.

De Mercedessen kregen de droge banden echter niet op temperatuur, waardoor Lando Norris zijn eerste pole position wist te pakken, en Ferrari-coureur Sainz beslag legde op de tweede plaats.

Strategie Ferrari

Toch was het een spannende kwalificatie die veel risico's met zich meebracht, zo stelt de Spanjaard: "Vanaf het begin van de kwalificatie waren het lastige omstandigheden. Vlak nadat Q2 was afgelopen voelde ik dat de kans zou komen om op slicks te kwalificeren in Q3."

"We hadden een goede strategie nodig om de slicks snel op de juiste temperatuur te krijgen. Ik was in staat om een erg sterke ronde te rijden maar helaas was ik één van de eersten die de finishlijn reed, dus ik kon niet maximaal gebruik maken van de opdrogende baan, maar het was alsnog een goede ronde op de limiet."

Sterk weekend

Sainz heeft goede hoop op prachtig resultaat tijdens de race van morgen: "We zien er dit weekend heel sterk uit, sterker dan normaal. De slechtste prestaties die we leveren zijn op de intermediates, daar moeten we nog wat problemen oplossen."

"Op het droge zullen we erg snel zijn, maar we moeten niet vergeten dat de twee Mercedessen en Sergio Perez achter ons staan en sneller zijn dus die zullen gaan jagen. Ik verwacht een gevecht en we zullen ons zeker niet zomaar gewonnen geven, dus dat zal genoeg plezier op gaan leveren."