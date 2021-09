Wolff slaat terug: "Overbodig commentaar vanaf de zijlijn"

Het moddergooien tussen Red Bull Racing en Mercedes gaat ook in Sotsji onverminderd door. Waar Max Verstappen en Lewis Hamilton gister elkaar bestookten met uitspraken is het nu de beurt aan Mercedes-bons Toto Wolff. Ook de Oostenrijker heeft zo zijn woordje klaar over uitspraken van zijn Red Bull-collega Helmut Marko.

De afgelopen week was Red Bull-adviseur Marko regelmatig kritisch op Hamilton. Het kwam er op neer dat de adviseur Hamilton een enorme drama queen vond. Zo viel het Met Gala bezoekje van de Brit niet geheel in de smaak bij Marko. Ook Verstappen liet zijn mening daarvoor horen op de donderdag.

Toto slaat terug

Maar nu heeft Toto Wolff zich uitgesproken over de woorden van de concurrentie. In gesprek met het Oostenrijkse OE24 gaat Wolff hierop in: "Hij is oké. Maar zijn nek is nog wel een beetje stijf. Maar dat is geen wonder natuurlijk, Max's auto stond immers even op zijn hoofd. In ieder geval heeft Lewis geen tegenslagen tijdens de Russische Grand Prix."

Wolff hekelt de beschuldigingen vanuit het Red Bull-kamp. Zo vond Marko de Britse zevenvoudig wereldkampioen nogal een acteur. De Mercedes-teambaas slaat echter terug: "Lewis heeft helemaal niet gezegd dat hij zwaar gewond is. Hij had een stijve nek!" Wolff heeft dan ook helemaal geen boodschap aan de uitspraken van Marko: "Al met al is dit gewoon overbodig commentaar vanaf de zijlijn."

Hypocriet?

Het feit dat Verstappen Hamilton beschuldigd van hypocrisie valt ook niet in goede aarde bij Wolff. Ook daar spreekt hij zich niet te misstaan over uit: "In Silverstone klaagde Max erover dat Lewis zich zogenaamd niet bekommerde over zijn toestand na het ongeluk, nu heeft hij hetzelfde gedaan."