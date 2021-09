'Imola stoot Paul Ricard van F1-kalender in 2022'

De Franse Grand Prix kan wel eens sneuvelen ten koste van een race op Imola in 2022. Een uitgelekte versie van de voorlopige F1-kalender voor volgend seizoen toont een datum voor een race-weekend waarbij alleen nog de vraag is of het nu Imola of Paul Ricard is waar de actie gaat zijn.

'Vroeger' werd er jaarlijks op Imola geracet tijdens de Grands Prix van San Marino. Tijdens de voortslepende pandemie bood Imola al twee keer uitkomst door het organiseren van een Grand Prix als uitwijkmogelijkheid voor F1. Het circuit liet eerder al weten dat het echter niet alleen maar een toevluchtsoord wil zijn in bange tijden. Men lijkt ook de politiek mee te hebben om te zorgen voor een volwaardige terugkeer met een jaarlijkse F1 Grand Prix op de historische baan. De raceorganisatoren, de regionale politiek en ook zelfs Italiaanse politiek zouden zich sterk maken voor een jaarlijkse terugkeer van F1 naar Imola. Men lijkt het in Italië eens met de gedachte: Imola verdient méér dan alleen opvulling te zijn op de F1-kalender, die vanwege corona op een gatenkaas leek.

"We zijn een regio die al enkele jaren in staat is om sportevenementen op hoog niveau te houden", zegt Stefano Bonaccini, president van de regio Emilia-Romagna waarin Imola ligt. "We zullen binnenkort het circuit van Imola kunnen hebben als een vaste ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap", voegde hij eraan toe.

"We hebben de steun van de regering en zouden binnenkort positief nieuws moeten hebben."

De verwachting is nu dat zaterdag een officiële aankondiging van een racedeal tot 2025 bekend wordt gemaakt.

"Historisch"

"Het wordt een historisch akkoord, dankzij de inzet van de regering, die ik bedank", voegde Bonaccini eraan toe.

Burgemeester Marco Panieri van Imola wordt ook door Italiaanse bronnen geciteerd: "De overeenkomst is veilig en zal zaterdag officieel worden gemaakt, ter gelegenheid van de presentatie van de kalender voor 2022." Hij zei dat de investering in de komende race "min of meer het dubbele zal zijn" van 2020 en 2021.

Lokale Imola-organisator Elena Penazzi voegde toe: "We hebben ons ertoe verbonden ervoor te zorgen dat het een evenement is dat open is voor het publiek.

"Er is een groot verlangen naar normaliteit en het handhaven van de normen. Laten we zeggen dat we ons in 2022 niet zullen vervelen."

De terugkeer van Imola als vaste prik op de F1-kalender zou wellicht ten koste gaan van de Franse Grand Prix, dat zou blijken uit de uitgelekte F1-kalender. Volgens het geruchtencircuit zou ook de Grand Prix in Singapore een twijfelgeval zijn in 2022. Dat er nog veel onzeker is over de kalender voor volgens seizoen is wél zeker.