Leclerc krijgt nieuwe motor en gridstraf in Rusland

De Russische Grand Prix is voor Charles Leclerc een uitdaging rijker. De Monegask krijgt in Sotsji namelijk een nieuwe motor en dat betekent dat hij een gridstraf in ontvangst mag nemen. Zijn teammaat Carlos Sainz zal nog eventjes moeten wachten op een nieuwe motor.

Leclerc krijgt in Sotsji de beschikking over een motor met een gloednieuw hybride systeem. In Ferrari's vooruitblik op de Russische race onthult het team de reden van de motorwissel: "Het belangrijkste doel is om ervaring op te doen voor de 2022 auto. Er is heel veel moeite gestoken in technische en logistiek aspect. Om het zo snel mogelijk te kunnen gebruiken is er besloten om de introductie te verspreiden over de twee coureurs."

Met de aanpassingen aan de motor hoopt Ferrari een inhaalslag te kunnen plegen. Het legendarische team is met McLaren verwikkeld in een verhitte strijd om de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Ferrari hoop mede door deze aanpassing een sprong in de goede richting te kunnen wagen. Of de motor echt voor een grote inhaalslag gaan leiden moet nog blijken. Leclerc zal in Rusland in ieder geval een inhaalrace moeten rijden als hij punten wil behalen.