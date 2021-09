Ralf Schumacher weer kritisch op Mazepin: "Hij is niet gegroeid"

Nikita Mazepin staat aan de vooravond van zijn eerste thuisrace. Maar de Russische Haas-coureur heeft nog geen verpletterende indruk achter gelaten in de sport. Er wordt wel veel over hem gesproken, maar meestal niet op een positieve manier. De Rus krijgt vaak bakken met kritiek vanuit alle hoeken en gaten.

De grootste criticaster van Mazepin is de oom van teamgenoot Mick Schumacher. Ralf Schumacher is absoluut niet onder de indruk van de Russische coureur.

Kritische Ralf

Schumacher is voor aanvang van de Russische GP weer enorm kritisch op Mazepin. In gesprek met F1 Insider gaat hij los: "Het is nu wel wat vrediger dan eerst maar dat verandert niets aan het feit dat hij nog steeds nadrukkelijk wil laten zien: ik ben beter dan Mick, de kritiek op mij en mijn persoontje als autocoureur is fout."

Volgens Schumacher heeft de Rus amper iets geleerd: "Je kan aan meerdere dingen zien dat hij niet gegroeid is, dat hij nog steeds teveel problemen heeft met de auto. Hij heeft de situatie nog steeds niet onder controle. Micks benadering is juist heel kalm. De engineers hebben vanaf het begin af aan gezegd dat hij de context begrijpt, dat hij eraan werkt en dat hij veel sneller dan verwacht aan het ontwikkelingen is. Je kan zien dat hij veel potentie heeft. Dat is natuurlijk slecht voor de andere coureur."