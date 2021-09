Perez kijkt uit naar Sotsji: "Technisch, snel en vloeiend"

Dit weekend staat de Russische Grand Prix op de rol. Niet alleen Mercedes presteert al jaren heel erg goed in het land, ook Sergio Perez wist er in het verleden al eens een podium plaatst uit te slepen. Nu zit de Mexicaan in een Red Bull en zijn de tijden anders.

Toch is de ervaren Perez op zijn hoede voor de sterke Duitse concurrentie. In gesprek met Motorsport.com kijkt hij vooruit naar dit weekend: "Mercedes heeft sinds 2014 hier elke race gewonnen dus ze zijn de favoriet. Het zal ongetwijfeld moeilijk worden om ze te verslaan maar we gaan alles geven. Ik houd van de baan hier in Sotsji, het is zeer technisch, vloeiend en snel. Dat maakt de kwalificatie spannend."

De Mexicaan kende een jammerlijk weekend in Monza. Hij werd derde maar viel door een tijdstraf terug naar de vijfde plaats: "We wisten dat het niet ons beste circuit was. Het is jammer dan we de podiumplek verloren door de penalty maar er zijn een hoop positieve dingen die we meenemen naar dit weekend. In Rusland rijden we op een heel erg anders circuit dus ik hoop onze vorm even door te trekken en op vrijdag sterk uit de startblokken te komen."