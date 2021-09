Budkowski tevreden: "Laat zien hoe sterk ons rijdersduo is"

Het team van Alpine kende een moeilijke start van het seizoen maar langzamerhand hebben ze de weg omhoog ingezet. Het ultieme hoogtepunt van het seizoen is vooralsnog de verrassende overwinning van Esteban Ocon in Hongarije.

Zowel Ocon als Fernando Alonso beginnen steeds meer te presteren. De twee teamgenoten zijn aan elkaar gewaagd en mede daardoor is het team opgeklommen naar de vijfde plaats in de strijd om het constructeurskampioenschap.

Sterk duo

Executive Director Marcin Budkowski is dan ook in zijn nopjes met zijn mannen. In gesprek met Motorsportweek.com gaat hij er dieper op in: "Fernando en Esteban zijn de coureurs die het dichts bij elkaar liggen op de grid. Dat laat zien hoe sterk ons rijdersduo is. Allebei scoren ze consequent punten."

Goed samenwerken

Alonso heeft dan wel de reputatie van een veeleisende teamgenoot maar toch heeft Alpine daar nog geen hinder aan ondervonden. Budkowski is dan ook meer dan te spreken over zijn coureurs: "Ze werken heel erg goed samen en we genieten van hun talent om het beste uit elkaar te halen en het team naar voren te stuwen. De races zijn hard maar eerlijk en we hebben als doel om door te gaan met veel punten scoren met hen allebei."