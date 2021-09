Berger nog steeds boos door Spa-farce: "Geen sympathie voor"

De compleet weggeregende race in Spa is nog steeds een open etterende wond voor de Formule 1. De race die geen race was is nog steeds een donker hoofdstukje uit het huidig seizoen. Oud-coureur en DTM-bons Gerhard Berger kan zich er dan ook nog steeds boos over maken.

De Belgische Grand Prix viel enkele weken geleden letterlijk en figuurlijk in het water. Door de hevige regenval was racen zo goed als onmogelijk en werd de wedstrijd na een aantal rondjes achter de safety car gestaakt en kregen de heren coureurs halve punten.

Boze Berger

Berger kan zich na al die weken nog steeds niet vinden in het besluit. In gesprek met Motorsport.com windt hij zich er nog steeds over op: "Ik heb hier om eerlijk te zijn totaal geen sympathie voor. In mijn optiek moet je van te voren beslissen of je wel of geen regenraces wil in je sport. In Amerika doen ze het niet op ovals, helemaal prima dat is voor iedereen duidelijk. Maar de Formule 1 heeft ze normaliter wel en ook wij in de DTM racen dan. En ja de sport is gevaarlijk en ja het zicht is slecht maar als je voor regenraces kiest moet je er mee om gaan."

Dat de regen voor een nogal gladde situatie zorgt maakt de Oostenrijker ook niet uit. Berger is daar ook kritisch op: "Als het glad is of als er veel water ligt moet je gewoon je snelheid aanpassen. Dat is nou eenmaal onderdeel van het spelletje. Aan het einde van de dag waren de omstandigheden misschien te slecht maar bij de start zag ik geen enkele reden om niet te gaan rijden."