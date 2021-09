Ralf Schumacher kritisch op Hamilton: "Overgedramatiseerd"

De Grand Prix van Rusland staat voor de deur maar er wordt nog veel gesproken over gebeurtenissen in Italië bij de vorige race. De crash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton op Monza is nog steeds onderwerp van discussie. Vooral de vermeende nekpijn van Hamilton maakt nog veel tongen los. Ook Ralf Schumacher denkt er het zijne van.

Vlak na de crash probeerde Hamilton nog weg te komen, het leek er dus op dat de Brit nergens last van had. Toen de zevenvoudig wereldkampioen eenmaal uit zijn Mercedes was gekropen en terug was bij het team begon hij te klagen over nekpijn. Opvallend genoeg vloog hij een dag later naar New York voor een gala, daar gaf hij aan nog wel eventjes langs een specialist te gaan voor zijn nek.

Ralf Schumacher is een beetje klaar met het geklaag van Hamilton. De Duitse voormalig-coureur laat zijn mening horen in gesprek met Sport1: "Ik denk dat Lewis het een beetje heeft overgedramatiseerd. En al helemaal door het feit dat hij de volgende dag zo fris als een hoentje naar New York vloog."

Wolff in je nek

Schumacher denkt dat er een rol is weggelegd voor Toto Wolff bij de discussies omtrent de persoon Hamilton. Ralf heeft dan ook een woordje klaar voor de Mercedes-teambaas: "Elke keer als er kritiek is komt Toto Wolff om de hoek kijken om te zeggen dat je niet zo mag praten over een zevenvoudig wereldkampioen."

Toch ziet ook Schumacher dat Hamilton allesbehalve een koekenbakker is. Hij vindt ook dat Hamilton 'ongelooflijk' goed is. Maar hij benadrukt wel dat Hamilton ook maar een mens van vlees en bloed is: "Hij is ook maar gewoon een persoon en al die superlatieven veranderen een persoon ook. Er is maar weinig aandacht voor zijn fouten."